Serie A ecco il calendario | tutti i derby e i big match

Il calendario della Serie A per la stagione 202627 è stato annunciato oggi, venerdì 5 giugno, dopo il sorteggio ufficiale. La competizione inizierà con alcune partite di grande rilievo già dalla terza giornata e proseguirà con incontri importanti fino alla penultima giornata. Sono previsti numerosi derby e big match distribuiti nel corso del campionato. La stagione si aprirà con le prime sfide di rilievo e si concluderà con incontri decisivi per la classifica.

(Adnkronos) – La Serie A ha svelato il suo calendario. Oggi, venerdì 5 giugno, è avvenuto il sorteggio del campionato 202627, che si apre subito con big match dalla terza giornata fino alla penultima. Ecco tutti gli incroci tra le big italiane e i derby in programma della prossima stagione: Terza Giornata: Inter-Napoli; Juventus-Milan Quarta giornata: Lazio-Milan Quinta. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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