Il campionato di Serie A 20262027 partirà il weekend del 22-23 agosto e si concluderà il 30 maggio 2027. Sono previste 380 partite distribuite in tutta la stagione. La prima giornata si svolgerà nel weekend di inizio estate, mentre l’ultima si giocherà alla fine di maggio. Il calendario ufficiale è stato pubblicato e include tutte le sfide programmate per l’intera durata del campionato.

Una maratona lunga 380 partite, fischio d’inizio nel cuore dell’estate (week end del 22-23 agosto) con striscione d’attivo posizionato il 30 maggio 2027. E’ nato il campionato di Serie A 20262026, caccia all’Inter di Cristian Chivu campione d’Italia con pieno merito nella prima stagione intera su una panchina da professionista per il tecnico romeno che ha preso l’eredità di Simone Inzaghi. La prima giornata è stata partorita dall’intelligenza artificiale cui si è affidata la Lega Calcio Serie A con un match che profuma già parti alte della classifica e, per le big, una lunga serie di impegni in trasferta. In un paio di casi (Napoli e Como) su richiesta delle società alle prese con sistemazioni del manto erboso o dello stadio. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Serie A, ecco il calendario del campionato 2026/2027

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