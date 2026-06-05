È stato pubblicato il calendario della Serie A 20262027, con 38 giornate distribuite nel nuovo campionato. La presentazione ufficiale si è svolta a Parma, meno di due settimane dopo la conclusione della stagione precedente. Sono state annunciate anche le novità che caratterizzeranno il campionato, senza ulteriori dettagli sui cambiamenti specifici rispetto alle edizioni precedenti. La stagione partirà nelle prossime settimane, con tutte le squadre che si preparano a disputare le prime gare.

Nasce il nuovo campionato per la stagione 20262027: le 38 giornate della Serie A e tutte le novità Dopo neanche due settimane dalla fine della Serie A, il massimo campionato italiano svela oggi da Parma il calendario per la prossima stagione. Il calendario della nuova Serie A – Calciomercato.it Tutte a caccia dell’ Inter, che oltre allo scudetto ha messo in bacheca anche la Coppa Italia e che affronterà la Lazio nella finale di Supercoppa a dicembre. Serie A con tre nuove squadre per il 20262027: oltre al Frosinone, dopo un solo anno sono tornate nella massima categoria anche Venezia e Monza. Calciomercato.it ha seguito LIVE la compilazione del calendario e delle 38 giornate del prossimo campionato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Ecco la nuova Serie A: il calendario del campionato 2026/2027

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Serie A Now - Questa sera nasce il nuovo campionato

Notizie e thread social correlati

Ecco la nuova Serie A: il calendario del campionato 2026/2027 | LIVEIl calendario della Serie A 2026/2027 è stato annunciato a Parma, con 38 giornate distribuite lungo la stagione.

Leggi anche: Serie A, ecco date e criteri per la compilazione del calendario 2026/2027

Temi più discussi: Monza promosso ai playoff, ecco la nuova Serie A: le 20 squadre del prossimo campionato; Nasce la Serie A 2026/27: ecco tutte le novità del calendario; Netflix sbarca in Trentino ecco la nuova serie The Four Seasons: le star a Civezzano e Trento; Zerocalcare e Due spicci, ecco i personaggi vecchi e nuovi. Che fine ha fatto Secco?.

La nuova Serie A prende forma. Ecco i criteri per la stagione 2026-27 x.com

Ecco la nuova Serie A: il calendario del campionato 2026/2027 | LIVESvelato il calendario della nuova Serie A per la stagione 2026/2027: la compilazione delle 38 giornate di campionato e tutti i big match ... calciomercato.it

La nuova Serie A prende forma. Ecco i criteri per la stagione 2026-27Asimmetria, nessun derby nella prima e nell'ultima giornata e due settimane di sospensione per la nazionale. Oggi la definizione del prossimo campionato The post La nuova Serie A prende forma. Ecco i ... msn.com

La polemica sulle retribuzioni di chi ha lavorato alla nuova serie di Zerocalcare reddit