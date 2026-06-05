Durante la puntata di giovedì 4 giugno di Quarto Grado, due amici stretti di Andrea Sempio sono intervenuti per difenderlo dalle accuse relative al delitto di Garlasco. Le loro dichiarazioni sono state trasmesse in diretta, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle prove o sui fatti specifici. La trasmissione si è concentrata sulla testimonianza di queste persone in difesa di Sempio.

Nella puntata di Quarto Grado di giovedì 4 giugno, sono intervenuti due amici stretti di Andrea Sempio per difenderlo dalle accuse legate al delitto di Garlasco. Si tratta di Mirko Crepaldi, suo amico storico ed ex compagno di banco, e della moglie di quest’ultimo, Ilaria Conti.Ilaria Conti ha raccontato il suo primo incontro con Sempio: "Quel giorno Andrea Sempio mi ha subito abbracciato e baciato". Questo atteggiamento affettuoso e disinvolto l’ha colpita profondamente, tanto da farle dire che cozza nettamente con l’immagine diffusa dalla stampa. "Quello che la stampa descrive non è l’Andrea che io ho conosciuto", ha affermato con decisione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "Sempio ha problemi con le donne?": le parole di Ilaria Conti ribaltano tutto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Garlasco, parla Ilaria Conti amica di Andrea Sempio: "Problemi con le donne? Mi ha abbracciata, è affettuoso"Un’amica di Andrea Sempio ha dichiarato che l’uomo è affettuoso e che in passato l’ha abbracciata, smentendo l’immagine di un individuo impacciato...

Uomini e Donne, problemi di salute per Natalia Paragoni: le sue paroleNatalia Paragoni, nota per la sua partecipazione a Uomini e Donne, ha comunicato ai suoi follower di avere problemi di salute in questo periodo.

Argomenti più discussi: Garlasco, parla Ilaria Conti amica di Andrea Sempio: Problemi con le donne? Mi ha abbracciata, è affettuoso; Quarto Grado: Garlasco, parlano Mirko Crepaldi e Ilaria Conti, amici di Andrea Sempio Video; Garlasco, l'amico storico di Sempio: In Andrea non ho mai notato qualcosa di strano; Garlasco, la profezia di De Rensis sulle indagini: Tra qualche mese capirete cosa c'è dietro le mie parole.

#garlasco Parla Ilaria Conti amica di Andrea Sempio: Problemi con le donne? Mi ha abbracciata. E’ affettuoso. x.com

Garlasco, parla Ilaria Conti amica di Andrea Sempio: Problemi con le donne? Mi ha abbracciata, è affettuosoUn'amica di Andrea Sempio smonta la narrazione sui problemi relazionali con le donne: la testimonianza di Ilaria Conti ... virgilio.it