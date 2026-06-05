Se lo schermo è una piazza l' arena estiva del Nuovo Cinema Aquila

Dal 15 giugno al 5 luglio si alza il sipario dell'arena estiva del Nuovo Cinema Aquila. La manifestazione si terrà pressi il Parco dei Caduti del 19 Luglio 1943 e sarà a ingresso libero.L'arena estiva del Cinema Nuovo Aquila nasce dal desiderio contemporaneo e inattuale di restituire alle. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Pietre e vandali contro la cultura al PignetoNoi ce la mettiamo tutta, tutti i giorni, in tutti i modi che conosciamo, per fare di questo posto un luogo di tutt? per tutt?. Ma qualche giorno è più difficile, dicono i gestori del Nuovo Cinema ... rainews.it