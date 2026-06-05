Se lo schermo è una piazza l' arena estiva del Nuovo Cinema Aquila
Dal 15 giugno al 5 luglio si svolge l’arena estiva del Nuovo Cinema Aquila, presso il Parco dei Caduti del 19 luglio 1943. L’evento, gratuito, prevede proiezioni di film all’aperto in uno spazio che viene definito come una “piazza” sullo schermo. La manifestazione si svolge ogni sera e offre un programma di spettacoli cinematografici.
Dal 15 giugno al 5 luglio si alza il sipario dell'arena estiva del Nuovo Cinema Aquila. La manifestazione si terrà pressi il Parco dei Caduti del 19 Luglio 1943 e sarà a ingresso libero.L'arena estiva del Cinema Nuovo Aquila nasce dal desiderio contemporaneo e inattuale di restituire alle. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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