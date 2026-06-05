Scienze neurologiche ospedaliere focus a Reggio Calabria | le sfide della sanità nella regione
In Calabria, le scienze neurologiche ospedaliere affrontano diverse sfide legate alla complessità del territorio. Le strutture dedicate a questa branca medica operano quotidianamente per garantire servizi e cure, nonostante le difficoltà logistiche e organizzative. La presenza di professionisti specializzati e di risorse dedicate rappresenta un punto di riferimento per i pazienti affetti da patologie neurologiche, anche se le criticità rimangono evidenti.
Parlare di sanità in Calabria significa confrontarsi con un territorio complesso, con difficoltà note ma anche con professionalità, competenze e strutture che lavorano ogni giorno per migliorare la qualità delle cure.È questa la chiave emersa al 65esimo congresso nazionale Sno - Scienze. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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