Scendere dall’autobus e fare shopping in sicurezza | così cambierà la Tresemane

Una nuova organizzazione del trasporto pubblico interesserà la strada principale del Friuli, permettendo ai passeggeri di scendere dall’autobus e raggiungere i negozi in modo più sicuro. La modifica riguarda le fermate degli autobus lungo una delle arterie commerciali più trafficate, con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti a piedi e migliorare la sicurezza dei pedoni. La modifica entrerà in vigore nelle prossime settimane, senza indicazioni specifiche sui dettagli delle nuove fermate o orari.

Scendere dall’autobus, raggiungere i negozi in sicurezza e muoversi lungo una delle arterie commerciali più trafficate del Friuli. È questo uno degli obiettivi della riqualificazione della Sr Ud 4 “Tresemane”, la strada che collega l’area nord di Udine a Tavagnacco e Tricesimo, trasformata negli. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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50+ Simple Real-Life Dialogues Part 4 - Commuting & Shopping - English for Beginners (A1-A2)

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