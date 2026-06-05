Sardegna | nuove norme antincendio per i parcheggi sulle spiagge

A partire dal 2026, i parcheggi sulle spiagge sarde dovranno rispettare nuove norme antincendio. I gestori delle aree di sosta saranno obbligati a installare barriere fisiche specifiche per prevenire incendi e facilitare l’intervento dei vigili del fuoco. Le modifiche riguardano anche l’organizzazione degli spazi e l’adozione di misure di sicurezza aggiuntive. Le norme sono state stabilite per limitare i rischi di incendi nelle zone di sosta vicino alle spiagge.

Come cambieranno i parcheggi delle spiagge sarde dal 2026?. Quali nuove barriere fisiche dovranno installare i gestori costieri?. Chi dovrà garantire le vie di fuga per i bagnanti?. Cosa rischiano i gestori che non rispettano le nuove norme?.? In Breve Piano regionale triennio 2026-2028 per prevenzione e lotta incendi boschivi.. Obbligo di due accessi contrapposti per garantire vie di fuga nei parcheggi.. Regole applicate con rigore dal 1 giugno al 31 ottobre.. Segnalazioni incendi tramite numeri di emergenza 1515 e 112.. Nuove regole antincendio per i parcheggi costieri: la Sardegna rinforza la sicurezza per l’estate 2026. La Giunta regionale ha approvato nuove prescrizioni antincendio che estendono i controlli e le misure di sicurezza anche ai parcheggi e alle aree di sosta vicino alle spiagge. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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