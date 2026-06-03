Tra Porto Torres e Capo Falcone, sono state introdotte nuove norme per la sicurezza sulle spiagge del nord della Sardegna. Le regole riguardano in particolare le aree di pesca vicine alle zone balneari, che subiranno restrizioni e limiti di orario. Le modifiche sono state ufficializzate con ordinanze specifiche, che stabiliscono i nuovi parametri per garantire la tutela dei bagnanti e la tutela ambientale nelle zone interessate.

Quali zone specifiche tra Porto Torres e Capo Falcone sono coinvolte?. Come cambieranno le regole per chi pesca vicino alle spiagge?. Cosa devono garantire obbligatoriamente gli stabilimenti balneari quest'estate?. Dove si trovano i nuovi confini delimitati dai gavitelli bianchi?.? In Breve Norme attive dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre.. Delimitazione aree balneari tramite gavitelli bianchi tra Rena Majore e Capo Falcone.. Divieto di balneazione entro 100 metri dalle infrastrutture portuali.. Pesca sportiva consentita solo seralmente o notturnamente lontano dai bagnanti.. Nuove regole per le spiagge tra Porto Torres e Capo Falcone: la Capitaneria definisce la sicurezza estiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna: nuove norme per la sicurezza sulle spiagge del nord

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Spiagge a rischio: bagnini in rivolta per le nuove norme di sicurezzaIn diverse località balneari, i bagnini hanno manifestato il proprio disappunto riguardo alle recenti norme di sicurezza introdotte, che prevedono...

“Sicurezza stradale: le nuove norme, le nuove tecnologie”: il convegnoDurante un convegno sulla sicurezza stradale, sono state presentate nuove norme e tecnologie in arrivo.

Temi più discussi: Salva Casa Sardegna: cosa prevede la legge di recepimento selettivo; Corte costituzionale: stop al Salva Casa della Sardegna; Salva Casa, stop della Consulta alle sanatorie più larghe della Sardegna; Pubblicato il bando 2026 per i contributi alla produzione di cortometraggi di rilevante interesse regionale (art. 6 L.R. 15/2006).

Consiglio scelta Master (Palermo vs Sassari/Olbia) per studente internazionale. Qualcuno conosce la realtà in Sardegna? reddit

Fibromialgia, dalla Regione Sardegna nuove linee di indirizzo per l’indennità regionale (IRF) fino a 800 euro di contributo per spese sanitarie e socio assistenzialiCagliari, 15 maggio 2026 - La Giunta regionale della Sardegna ha approvato le nuove linee di indirizzo per l’Indennità regionale fibromialgia (IRF), il sostegno economico destinato alle persone ... regione.sardegna.it

Fratin, 'con nuove norme finirà deregolamentazione su rinnovabili'Dovrebbe finire questa situazione di deregolamentazione che c'è stata sulle rinnovabili perché con la nuova norma in vigore da pochi giorni si è stabilito quali sono le aree idonee per eccellenza, ... ansa.it