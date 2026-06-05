San Roberto Vizzari | il piano per rilanciare turismo e territorio
Il progetto prevede interventi per valorizzare il paesaggio collinare e incrementare l’attrattività turistica e economica del territorio. Verranno potenziati servizi come infrastrutture di trasporto, accoglienza e promozione culturale. L’obiettivo è attirare investimenti e sviluppare nuove opportunità di lavoro, attraverso interventi mirati e strategie di rilancio specifiche per il settore turistico e le attività locali. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di realizzazione o sui finanziamenti previsti.
Come trasformerà Vizzari il paesaggio collinare in una risorsa economica?. Quali servizi concreti verranno potenziati per attirare nuovi investitori?. In che modo l'esperienza politica del sindaco aiuterà il comune?. Cosa cambierà per i cittadini con il nuovo modello turistico?.? In Breve Vizzari vanta pregresse esperienze come consigliere comunale a Reggio Calabria e sindaco provinciale.. Strategia mira a inserire il borgo collinare in circuiti turistici extra-locali.. Obiettivo sviluppo economico tramite valorizzazione del paesaggio e dei servizi locali.. L'amministrazione punta a intercettare investitori nell'area della Città Metropolitana reggina. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
San Benedetto, Mazzi sostiene Mozzoni: piano per rilanciare il turismoIn una recente dichiarazione, un rappresentante locale ha annunciato un piano volto a rilanciare il settore turistico nella città.
Turismo: 15 buyer internazionali sbarcano per rilanciare il territorioQuindici acquirenti internazionali sono arrivati nella Città Metropolitana per partecipare a un progetto di visita chiamato Fam Trip, che durerà fino...
Temi più discussi: Alla guida del comune di San Roberto torna Vizzari; Elezioni comunali nel Reggino: ecco la mappa dei nuovi sindaci; Elezioni comunali nella provincia di Reggio Calabria: i sindaci eletti; Elezioni nei 20 Comuni della provincia di Reggio Calabria: ecco i sindaci eletti.
A San Roberto il sindaco è Roberto Vizzari Leggi la notizia https://www.ilreggino.it/politica/a-san-roberto-il-sindaco-e-roberto-vizzari-vb9ikv4j facebook
Alla guida del comune di San Roberto torna VizzariAlla sua quarta esperienza da sindaco punta a migliorare qualità della vita, servizi e turismo del centro pre-aspromontano ... rainews.it
Elezioni comunali San Roberto, sfida Vizzari contro Vizzari: Roberto è il nuovo sindacoA San Roberto è ufficiale: Giuseppe Roberto Vizzari è il nuovo sindaco del Comune aspromontano. Con lo scrutinio completato in tutte le 6 sezioni su 6, il candidato della lista Siamo San Roberto ha ... citynow.it