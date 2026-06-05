San Roberto Vizzari | il piano per rilanciare turismo e territorio

Notizia in breve

Il progetto prevede interventi per valorizzare il paesaggio collinare e incrementare l’attrattività turistica e economica del territorio. Verranno potenziati servizi come infrastrutture di trasporto, accoglienza e promozione culturale. L’obiettivo è attirare investimenti e sviluppare nuove opportunità di lavoro, attraverso interventi mirati e strategie di rilancio specifiche per il settore turistico e le attività locali. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di realizzazione o sui finanziamenti previsti.