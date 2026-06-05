Stamattina si è verificato un incendio in un centro di stoccaggio rifiuti a San Michele Salentino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Non si segnalano feriti o persone coinvolte. Le autorità stanno valutando le cause dell’incendio e l’estensione dei danni. La gestione delle emergenze ha coinvolto anche le forze dell’ordine e le squadre di protezione civile.

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di San Michele Salentino: Un incendio sviluppatosi nella mattinata di oggi, venerdì 5 giugno, presso il centro della ditta Monteco, nel Comune di Francavilla Fontana, dove avviene lo stoccaggio dei rifiuti dell’Aro, ha generato una colonna di fumo nero che sta destando alcune preoccupazioni. Il Sindaco ha disposto che la Comandante della Polizia Locale resti costantemente in contatto con i colleghi di Francavilla Fontana e ha richiesto l’attivazione dell’ARPA per il monitoraggio della situazione ambientale. Al momento non si registrano criticità evidenti. In via precauzionale si raccomanda alla cittadinanza di mantenere chiuse porte e finestre di abitazioni, uffici e attività commerciali fino a nuova comunicazione. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - San Michele Salentino: incendio nel centro di stoccaggio rifiuti Stamani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

San Michele Salentino: borsa di studio “Marcello Palmisano” In memoria del cineoperatore Rai morto in Somalia nel 1995Il Comune di San Michele Salentino ha annunciato l’assegnazione di una borsa di studio intitolata a “Marcello Palmisano”, in memoria del...

Orto Urbano: a San Michele Salentino appuntamento con la piantumazione di uliviGiovedì 9 aprile 2026, presso l’Orto urbano di San Michele Salentino, si svolgerà un evento dedicato alla piantumazione di ulivi.

Temi più discussi: Minicrociere sino al Castello per la Brindisi Corfù; San Michele S.no: inaugurata la X edizione della Fiera dell’Auto; 'Song Orango Dance' di Ignazio Deg, il videoclip girato a San Michele Salentino con Eva Henger; Mercedes Classe C 220 d SW | la wagon per antonomasia ha ancora un cuore a gasolio.

San Michele Salentino: incendio nel centro di stoccaggio rifiuti StamaniDi seguito un comunicato diffuso dal Comune di San Michele Salentino: Un incendio sviluppatosi nella mattinata di oggi, venerdì 5 giugno, presso il centro della ditta Monteco, nel Comune di Francavill ... noinotizie.it

Ferita al fianco e naso rotto, poi il corpo è stato carbonizzato. Nuovi dettaglio sull'omicidio di San Michele Salentino: il figlio della vittima resta in carcereUna lesione con perdita di sangue sul fianco sinistro. Il setto nasale rotto. E la trachea apparentemente senza tracce del fumo dell'incendio scoppiato a San Michele Salentino nella notte fra il 19 ed ... quotidianodipuglia.it