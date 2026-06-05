San Bonaventura in festa la sagra del patrono a Cadoneghe
A Cadoneghe si svolgono due weekend di festeggiamenti per la festa del patrono di San Bonaventura. L’evento si tiene dal 5 al 7 giugno e dal 12 al 14 giugno, coinvolgendo la parrocchia e la piazza centrale del paese. La manifestazione propone cucina, musica e momenti di socializzazione, con l’obiettivo di riunire la comunità locale. Sono previste diverse attività e iniziative durante le due settimane di celebrazioni.
? Due weekend da vivere insieme tra buona cucina, musica, divertimento e tanta voglia di stare in compagnia!? 5 • 6 • 7 giugno? 12 • 13 • 14 giugno? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO?? Parrocchia di San Bonaventura – Cadoneghe (PD)Piazza S. Bonaventura, 2, 35010 Cadoneghe PD?. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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https://www.viaggiesagre.it/sagre/veneto/giugno/Mejaniga.html Mejaniga di Cadoneghe (PD) - San Bonaventura in Festa e Mercatino 5-6-7 / 12-13-14 Giugno 2026 . . . #tradizione #mercatino #visitveneto #veneto #venetodascoprire #venetocartoline #venet facebook
Non tutti lo sanno ma giugno è anche il. mese del Sacro Cuore di Gesù Cristo, felice mese a tutti, è un mese pieno di festeggiamenti, Dio sia con voi. reddit
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