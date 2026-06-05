San Bonaventura in festa la sagra del patrono a Cadoneghe

Notizia in breve

A Cadoneghe si svolgono due weekend di festeggiamenti per la festa del patrono di San Bonaventura. L’evento si tiene dal 5 al 7 giugno e dal 12 al 14 giugno, coinvolgendo la parrocchia e la piazza centrale del paese. La manifestazione propone cucina, musica e momenti di socializzazione, con l’obiettivo di riunire la comunità locale. Sono previste diverse attività e iniziative durante le due settimane di celebrazioni.