Il segretario della Lega ha commentato per la prima volta dopo mesi la decisione di un ex esponente di abbandonare il partito e creare un nuovo movimento. Ha affermato che la fiducia nei confronti di questa persona è stata tradita, ma che non nutre rancore nei suoi confronti. La figura aveva suscitato critiche interne dopo aver lasciato il partito per fondare un nuovo soggetto politico.

Il segretario della Lega parla dopo tempo di Roberto Vannacci, dopo che quest'ultimo si era attirato forti critiche da parte del Carroccio per aver abbandonato il partito per fondare Futuro Nazionale “Vannacci? Quando do fiducia a una persona apro il mio portafoglio, gli do le chiavi di casa o della macchina.A volte vengo fregato. Ok, è capitato e capiterà, ma continuerò a fidarmi. Dovrei essere cinico, in politica si fa così,io non lo sono. Ma non sono un rancoroso, tendo a dimenticare e ad andare oltre“.Matteo Salvini, leader della Lega, si mostra irenico e conciliante nelle anticipazione della prossima puntata diStoria al bivio di sera, programma condotto daMonica Settaal via martedì 9 giugno alle 21. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Salvini: ‘Vannacci? Fiducia tradita, ma non porto rancore’

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