Ryanair sfotte l' Italia fuori dai Mondiali | In volo per dove?

Il prossimo 11 giugno prenderanno il via i Mondiali 2026 e in questi giorni la maggior parte delle nazionali è in viaggio per raggiungere Usa, Canada e Messico, i tre Paesi ospitanti. Lo stesso, purtroppo, non si può dire per l'Italia, che ha mancato la qualificazione nel match contro la Bosnia. 🔗 Leggi su Today.it

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