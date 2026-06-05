Ruinart | Caroline Fiot è la prima donna Chef de Caves della Maison
A partire da gennaio 2026, Caroline Fiot diventa la prima donna a ricoprire il ruolo di Chef de Caves presso la storica maison di Champagne Ruinart. Con questa nomina, assume la guida della cantina in un periodo di cambiamenti climatici e generazionali. Fiot succede a predecessori maschili e rappresenta un passo importante per la tradizione della maison, che è la più antica produttrice di Champagne.
Caroline Fiot assume la guida di Ruinart in un’era di mutamenti climatici e generazionali. Dal gennaio 2026, Caroline Fiot ricopre ufficialmente il ruolo di Chef de Caves presso la storica Maison Ruinart, diventando la prima donna a guidare la cantina della più antica casa di Champagne. La sua nomina segue la scomparsa di Frédéric Panaïotis, avvenuta nel 2025 dopo un percorso di quasi vent’anni alla guida stilistica della maison. L’insediamento di Fiot non rappresenta soltanto un semplice cambio di vertice aziendale. Si tratta di una scelta che segna una precisa direzione culturale per il settore. L’agronoma ed enologa, formata a Montpellier, porta con sé un bagaglio di esperienze internazionali che spaziano tra Saint-Émilion, gli Stati Uniti e il Vietnam. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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