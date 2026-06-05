Ruinart | Caroline Fiot è la prima donna Chef de Caves della Maison

Notizia in breve

A partire da gennaio 2026, Caroline Fiot diventa la prima donna a ricoprire il ruolo di Chef de Caves presso la storica maison di Champagne Ruinart. Con questa nomina, assume la guida della cantina in un periodo di cambiamenti climatici e generazionali. Fiot succede a predecessori maschili e rappresenta un passo importante per la tradizione della maison, che è la più antica produttrice di Champagne.