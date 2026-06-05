Rubano ai Vigili del Fuoco | ladri talmente brillanti che alla prossima emergenza chiamano sé stessi
In una stazione dei Vigili del Fuoco di Arezzo sono stati sottratti diversi attrezzi durante la notte. I ladri sono entrati forzando una porta e hanno portato via attrezzi e strumenti utilizzati per le emergenze. La scoperta del furto è avvenuta al mattino, quando i pompieri hanno trovato il locale vuoto e hanno segnalato il fatto alle autorità. Nessuno è stato ancora fermato.
Questo articolo usa ironia e linguaggio vernacolare per commentare fatti reali Ad Arezzo e provincia ormai si ruba di tutto, perfino gli attrezzi ai Vigili del Fuoco. L’ultimo colpo è andato in scena al distaccamento di Cortona, dove nella notte sono sparite numerose attrezzature tecniche usate per il soccorso. Insomma, non contenti di rubare nelle case, nelle aziende e nei cantieri, qualcuno ha pensato bene di alzare l’asticella: portarsi via gli strumenti di chi, quando c’è da salvare una vita, arriva mentre gli altri stanno ancora cercando il giubbotto. La FNS CISL Arezzo lancia l’allarme e chiede un rafforzamento immediato dei sistemi di sicurezza nelle sedi operative dei Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Lortica.it
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