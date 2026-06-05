Rubano ai Vigili del Fuoco | ladri talmente brillanti che alla prossima emergenza chiamano sé stessi

Notizia in breve

In una stazione dei Vigili del Fuoco di Arezzo sono stati sottratti diversi attrezzi durante la notte. I ladri sono entrati forzando una porta e hanno portato via attrezzi e strumenti utilizzati per le emergenze. La scoperta del furto è avvenuta al mattino, quando i pompieri hanno trovato il locale vuoto e hanno segnalato il fatto alle autorità. Nessuno è stato ancora fermato.