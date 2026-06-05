Ruba vestiti in un negozio | arrestato

Un 23enne di origine algerina, senza fissa dimora, è stato arrestato dopo aver rubato vestiti in un negozio. Precedentemente, si era aggirato in un supermercato cercando borse ed effetti personali. Le forze dell'ordine sono intervenute e hanno fermato l'uomo, che ora risponde di furto aggravato. La polizia ha recuperato la merce sottratta.

Prima si aggira all’interno dei supermercati a ’caccia’ di borse ed effetti personali, poi entra in un negozio e porta via alcuni vestiti: arrestato per furto aggravato un 23enne di origine algerina, nullafacente e senza fissa dimora. E’ successo mercoledì intorno alle 13.45, quando un equipaggio della sezione operativa dei carabinieri stava svolgendo un servizio di monitoraggio in borghese, vicino al parcheggio della Lidl di viale Puccini. E’ qui che i militari hanno visto il giovane entrare prima all’interno del supermercato e concentrarsi anziché sugli scaffali, su borse e zaini dei clienti. Dopo dieci minuti, il 23enne è poi uscito, per dirigersi nel parcheggio della vicina Coop tentando invano di aprire alcune macchine in sosta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Perugia, ruba vestiti in un negozio e aggredisce tre commesse: arrestata 23enne

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