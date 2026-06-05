Rotatoria A12 Cerveteri-Ladispoli dagli atti al definanziamento | anni di calvario

Una rotatoria sulla A12 tra Cerveteri e Ladispoli, annunciata e sollecitata da tempo, è stata inserita tra le opere non più finanziabili e quindi destinate a essere cancellate. Gli atti ufficiali hanno confermato il passaggio al definanziamento, interrompendo definitivamente i lavori. La struttura, promessa da anni, non vedrà più la realizzazione, lasciando in sospeso il progetto e le aspettative della zona. La decisione si inserisce in un quadro di modifiche ai finanziamenti pubblici per le infrastrutture.

Cerveteri, 5 giugno 2026 – Una rotatoria attesa da anni, annunciata, sollecitata, poi finita nel limbo. È l’odissea dell’intervento previsto tra via Settevene Palo e lo svincolo A12 Cerveteri-Ladispoli, uno dei nodi viari più delicati del comprensorio. Un incrocio attraversato ogni giorno da pendolari, residenti e automobilisti diretti verso l’autostrada, l’Aurelia, Cerveteri e Ladispoli. Un punto strategico, ma anche fragile e pericoloso, dove traffico, immissioni, svolte e incidenti continuano a creare disagi e preoccupazioni. La rotatoria avrebbe dovuto mettere ordine in uno snodo considerato da tempo pericoloso. L’obiettivo era semplice: rallentare i veicoli, rendere più sicure le immissioni, ridurre il rischio di incidenti e alleggerire un tratto che nei mesi estivi diventa ancora più congestionato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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