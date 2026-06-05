Rossella Fini suona la carica per il ballottaggio | Con noi la città ai cittadini ci prenderemo cura di loro

A San Giovanni Rotondo si avvicina il ballottaggio per la guida comunale, previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno. Rossella Fini ha dichiarato che con il suo team la città sarà al servizio dei cittadini e si prenderà cura di loro. La candidata ha invitato gli elettori a votare, sottolineando che il risultato dipenderà da un voto in più rispetto all’avversaria. La competizione per la fascia tricolore si decide in questi due giorni di urne.

A San Giovanni Rotondo la corsa per la fascia tricolore volge al termine. Domenica 7 e lunedì 8 giugno, un voto in più dell’avversaria varrà fascia tricolore. Rossella Fini, candidata sindaca del campo largo progressista guidato da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e da Con', si presenta al. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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