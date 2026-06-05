Rossella Fini suona la carica per il ballottaggio | Con noi la città ai cittadini ci prenderemo cura di loro

Da foggiatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A San Giovanni Rotondo si avvicina il ballottaggio per la guida comunale, previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno. Rossella Fini ha dichiarato che con il suo team la città sarà al servizio dei cittadini e si prenderà cura di loro. La candidata ha invitato gli elettori a votare, sottolineando che il risultato dipenderà da un voto in più rispetto all’avversaria. La competizione per la fascia tricolore si decide in questi due giorni di urne.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

A San Giovanni Rotondo la corsa per la fascia tricolore volge al termine. Domenica 7 e lunedì 8 giugno, un voto in più dell’avversaria varrà fascia tricolore. Rossella Fini, candidata sindaca del campo largo progressista guidato da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e da Con', si presenta al. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Puglia, Schlein e Conte in campo per il ballottaggio di Rossella FiniNel ballottaggio in Puglia, Schlein e Conte sono entrati in campo per sostenere Rossella Fini.

Hiljemark suona la carica: “Dimenticare il Como, siamo pronti a sfruttare le loro sbavature”Nell’antivigilia della partita contro il Torino, il tecnico del Pisa ha commentato la recente sconfitta contro il Como, sottolineando la voglia di...

Argomenti più discussi: Rossella Fini suona la carica per il ballottaggio: Con noi la città ai cittadini, ci prenderemo cura di loro; Rossella Brescia, la vita che cambia davvero: la rinascita dopo il dolore e quel film che oggi suona come un presagio.

rossella fini rossella fini suona laRossella Fini suona la carica per il ballottaggio: Con noi la città ai cittadini, ci prenderemo cura di loroRossella Fini, al ballottaggio la candidata sindaca di San Giovanni Rotondo sfida Floriana Natale. Chi è cosa propone ai sangiovannesi ... foggiatoday.it

rossella fini rossella fini suona laSan Giovanni Rotondo va al ballottaggio: con il derby Fini-Natale ci sarà un sindaco donnaRossella Fini e Floriana Natale, entrambe avvocate, si sfideranno nel secondo turno di ballottaggio per conquistare la fascia di nuovo sindaco del Comune di San Giovanni Rotondo. Stando così le cose, ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web