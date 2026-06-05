Romanderground | Fuori Angeli con le pistole

Da ezrome.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cosa: Pubblicazione del nuovo singolo Angeli con le pistole della band romana Romanderground.. Dove e Quando: Disponibile in uscita da venerdì 5 giugno.. Perché: Un brano dal forte impatto emotivo e di denuncia sociale, che unisce beat electro e ritmi urbani per criticare apertamente le guerre e le profonde contraddizioni della nostra società moderna.. La scena musicale romana si prepara ad accogliere nuovamente una delle formazioni più coerenti del suo panorama underground e urban. A ben tre anni di distanza dalla pubblicazione dell’apprezzato progetto Palingenesi, la storica band capitolina Romanderground torna a far sentire la propria voce con un brano inedito. 🔗 Leggi su Ezrome.it

romanderground fuori angeli con le pistole
© Ezrome.it - Romanderground: Fuori “Angeli con le pistole”
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