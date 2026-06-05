Roma nasce Flor de Maga | nel vivaio di Marconi apre il cocktail bar tropicale tra piante musica e tapas

A Roma, nel quartiere Marconi, è stato inaugurato Flor de Maga, un cocktail bar tropicale aperto all’esterno. Si trova in un vivaio e combina piante, musica e tapas, creando un ambiente immersivo. Il locale offre un’ampia selezione di drink e cibo, in un giardino urbano dedicato alla socialità. La sua apertura è prevista come una delle novità dell’estate 2026 nella zona.

Un nuovo spazio all’aperto arriva a Roma e promette di diventare una delle novità dell’estate 2026. Nel quartiere Marconi apre Flor de Maga, il nuovo botanical cocktail bar immerso in un vivaio che unisce drink, food e atmosfera tropicale in un giardino urbano trasformato in luogo di socialità. Il progetto nasce dall’incontro tra tre realtà romane e prende forma all’interno del vivaio Fleur Garden, già attivo in zona Trastevere e recentemente rinnovato nella sede di Marconi. L’idea è quella di creare un’oasi verde in città dove vivere un’esperienza immersiva tra piante, luci e musica, senza allontanarsi dal contesto urbano. Il nome Flor de Maga richiama il fiore nazionale di Porto Rico e racconta l’anima internazionale del progetto, pensato come un viaggio tra culture e suggestioni esotiche. 🔗 Leggi su Funweek.it

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