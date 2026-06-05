Roma Hortus Vini all' Orto Botanico di Roma

Notizia in breve

Roma Hortus Vini tornerà all’Orto Botanico di Roma per la settima edizione. La manifestazione prevede numerosi eventi, tra cui spettacoli teatrali interpretati da Michele La Ginestra, che si svolgeranno ai piedi della Fontana degli Undici Zampilli, circondata da piante secolari. Oltre alle rappresentazioni teatrali, sono previste anche esibizioni musicali, offrendo un programma vario e coinvolgente. La rassegna si svolge in un contesto naturale e storico, con un focus sulla cultura e il divertimento.