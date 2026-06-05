La ASD Club Karate H. Shirai ha ottenuto risultati di rilievo alla Coppa Shotokan tenutasi a Corato il 2 giugno. La competizione ha visto la partecipazione di diversi atleti, che hanno conquistato medaglie in varie categorie. La squadra ha portato a casa premi e riconoscimenti, confermando la propria presenza nel panorama del karate regionale. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi club provenienti da diverse zone.

L’ASD Club Karate H. Shirai ha partecipato con il Maestro Nicola Gambuto e gli atleti Andrea Piemontese (categoria U12) e Angelo Mazzamurro (categoria Esordienti), ottenendo risultati di prestigio. Un risultato che premia il lavoro svolto quotidianamente in palestra e l’impegno costante degli atleti. La manifestazione si è svolta sotto l’egida della FIJLKAM e dello CSEN, rappresentando un’importante occasione di confronto e crescita per tutti i partecipanti. L’ASD Club Karate H. Shirai desidera rivolgere un sentito ringraziamento ai genitori degli atleti, che con la loro presenza, il loro sostegno e la fiducia riposta quotidianamente nella società e nei tecnici, contribuiscono in maniera fondamentale al percorso sportivo e umano dei propri figli. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Risultati di prestigio per la ASD Club Karate H. Shirai a Corato

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