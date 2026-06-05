Rione 2019 protesta di residenti di Chiaiano e Melito davanti alla Regione
Nel 2019, residenti di Chiaiano e Melito si sono radunati davanti alla sede della Regione Campania in via Santa Lucia. La protesta è iniziata come richiesta di confronto e tutela del diritto alla casa, dopo gli incontri successivi alla manifestazione cittadina di fine febbraio. I manifestanti si sono posizionati a pochi metri dall’edificio regionale, mantenendo un presidio per esprimere le proprie istanze.
In presidio a pochi metri dalla sede della Regione Campania in via Santa Lucia per rivendicare un percorso di confronto e tutela del diritto alla casa dopo gli incontri seguiti alla Manifestazione cittadina di fine febbraio. Sono gli abitanti dei comitati di via Campano, nel quartiere napoletano Chiaiano e della ex 219 nel comune di. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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