Riforma Bignami | soglia al 42% e addio ballottaggio in Commissione

È stata approvata una riforma che abbassa la soglia di sbarramento al 42% e elimina il ballottaggio in commissione. La modifica influisce sulla ripartizione dei seggi in caso di differenze tra Camera e Senato. Se i risultati elettorali divergeranno tra le due camere, la distribuzione dei seggi potrebbe essere diversa rispetto alle attese. Il premio di maggioranza potrebbe non essere assegnato anche se un partito ottiene la maggioranza dei voti.

Come cambierà la ripartizione dei seggi se Camera e Senato divergeranno?. Perché il premio di maggioranza potrebbe saltare nonostante i voti?. Chi ha deciso le nuove regole prima del dibattito parlamentare?. Quali limiti imporrà la riforma al potere della coalizione vincente?.? In Breve Limite seggi premio fissato a 220 alla Camera e 113 al Senato. Scadenza emendamenti spostata all'11 giugno dopo le proteste dei capigruppo. Discussione definitiva del testo prevista in Aula per il 26 giugno. Il premio decade se non si raggiunge il 42% in entrambi i rami. La proposta Bignami accelera in Commissione: la nuova legge elettorale spinge verso il 42%. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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