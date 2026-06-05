Rifiuti gettati fuori dai bidoni stangata per 5 locali dopo i controlli | multe da mille euro

Cinque locali di Bari sono stati multati con 1.000 euro ciascuno dopo che i controlli hanno accertato il deposito di sacchi di rifiuti indifferenziati fuori dai bidoni. Le sanzioni sono state comminate per aver lasciato i sacchi vicino ai cassonetti stradali, in violazione delle norme sulla raccolta differenziata. Le multe sono state emesse a seguito di verifiche condotte nelle ultime settimane.

Cinque multe da mille euro ad altrettanti esercizi commerciali di Bari per aver abbandonato sacchi di rifiuti indifferenziati nelle vicinanze di cassonetti stradali. E' uno degli effetti dei controlli dopo l'entrata in vigore, il 1° giugno, dell'ordinanza del sindaco, emessa per contrastare. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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