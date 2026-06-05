A Siena, si continua con le isole interrate per la raccolta dei rifiuti, mentre i contenitori ’mascherati’ vengono posticipati. Il piano di riorganizzazione del servizio avanza, con l’obiettivo di migliorare la gestione dei rifiuti nella città. La decisione di ritardare l’installazione dei contenitori nascosti riguarda le modalità di implementazione e le tempistiche del progetto. L’amministrazione comunale ha comunicato che il percorso prosegue secondo il cronoprogramma stabilito.

Prosegue il percorso di attuazione del piano di riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti a Siena. Dopo le prime due fasi della riorganizzazione – da maggio e dicembre 2025 – nello scorso mese di marzo è stata avviata la terza e ultima fase, che ha costituito un ulteriore e significativo passo in avanti, con l’introduzione del porta a porta nelle zone di via Esterna Fontebranda e fuori Porta Pispini e l’installazione dei nuovi contenitori per la raccolta stradale dei rifiuti nei quartieri limitrofi al centro storico. Va avanti anche l’intervento di installazione delle isole ecologiche interrate finanziate dal Pnrr. Sulle otto postazioni da attivare, sono già in funzione quelle di viale Fruschelli, via Baldassarre Peruzzi, Porta Tufi e Porta San Marco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rifiuti, avanti con le isole interrate. Slittano i contenitori ’mascherati’

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