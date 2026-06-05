Il governo prevede di destinare 84 miliardi di euro al riarmo, rischiando di ridurre i fondi per sanità e istruzione. Tre scenari economici sono stati illustrati per il Paese entro il 2035: crescita moderata, stagnazione o declino. La spesa militare potrebbe influenzare significativamente le risorse disponibili per i servizi pubblici, con possibili ripercussioni sulla qualità di assistenza sanitaria e istruzione.

Come influirà la spesa militare sui fondi per sanità e istruzione?. Quali sono i tre scenari economici possibili per l'Italia entro il 2035?. Perché la frammentazione industriale europea aumenta i costi della difesa?. Come può la sicurezza civile prevenire il collasso della coesione sociale?.? In Breve Spesa militare al 3,5% del PIL comporterebbe costi di 83,95 miliardi entro il 2035.. Il sociologo Battistelli evidenzia il rischio di sacrificare la sicurezza sociale per quella strategica.. La frammentazione industriale favorisce campioni nazionali rispetto a gruppi europei come Airbus o MBDA.. Il vertice NATO di Ankara a luglio deciderà l'impegno italiano sulla spesa militare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riarmo: il rischio di svuotare sanità e istruzione con 84 miliardi

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