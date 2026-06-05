Il restyling del viale della Vittoria ha portato a una disputa pubblica tra gruppi che hanno affisso manifesti opposti. La questione riguarda le modifiche proposte all’area, con i manifesti che contestano le decisioni prese. La scena si svolge tra cartelloni che promuovono punti di vista diversi, senza che siano stati ancora adottati provvedimenti ufficiali o conclusi i processi decisionali. La situazione si svolge nel contesto di una discussione pubblica ancora in corso.

Il dibattito sul restyling del viale della Vittoria si trasforma in una guerra dei manifesti. Dopo i cartelloni al vetriolo affissi nei giorni scorsi dall’imprenditore Pierluigi Bocchini, la giunta Fiordelmondo ha risposto installando i propri contro-manifesti per fare chiarezza sul progetto di riqualificazione. "Non fermiamoci alle voci. Informiamoci" è lo slogan scelto per i nuovi mega manifesti, che mostrano i rendering del ‘nuovo’ Viale e adottano la formula del ‘botta e risposta’ per smontare i dubbi dei contrari. Attraverso i pannelli, la giunta svela che non ci saranno "piste ciclabili fisse", spiegando come "la velocità a 30 orari renderà la strada più sicura per tutti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Restyling del Viale: è "guerra" di manifesti

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