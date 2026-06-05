Reggia gratis sagre La Ciulla al Belvedere di San Leucio il Vespagiro | gli eventi casertani nel week end dal 5 al 7 giugno
Nel fine settimana dal 5 al 7 giugno, si svolgono diversi eventi nella zona di Caserta. La Reggia sarà accessibile gratuitamente, e ci saranno sagre e spettacoli al Belvedere di San Leucio. Tra le iniziative, il Vespagiro e una serie di manifestazioni culturali, tra cui una rappresentazione di “La Corrida: Sanitari allo sbaraglio”, la “100 km del Matese” e la “Spasseggiata” con il partecipante Carrese. Sono previsti anche concerti, mostre e altri eventi pubblici.
Reggia gratis, sagre, "La Ciulla" al Belvedere di San Leucio, il Vespagiro e tanto altro in questo primo fine settimana di giugno tra cui "La Corrida: Sanitari allo sbaraglio", la "100 km del Matese", la "Spasseggiata" con il fantasiologo Carrese, concerti, mostre, eventi culturali e tanto altro. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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