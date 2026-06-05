Recite saggi e feste di fine anno | cosa si può fare e cosa no Le nostre FAQ per scuole e famiglie

Con l’approssimarsi della fine dell’anno scolastico, le scuole organizzano recite, saggi, feste e cerimonie di saluto. Sono eventi che si svolgono in palestre, auditorium e cortili scolastici. Le norme e le regole che regolano queste attività variano a seconda delle disposizioni vigenti, ma non sono state ancora specificate in modo dettagliato. La pianificazione di tali eventi si adatta alle eventuali restrizioni o indicazioni sanitarie in vigore.

Con l’avvicinarsi della conclusione dell’anno scolastico, recite, spettacoli, saggi, feste e cerimonie di saluto tornano a riempire palestre, auditorium e cortili delle scuole. In questo periodo aumentano anche i dubbi di docenti e famiglie sulla possibilità di scattare fotografie, realizzare video e condividere immagini online. Sì. Secondo il Garante non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante recite, gite e saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale. Su questo punto il Garante invita a prestare particolare attenzione. La diffusione online delle immagini dei minori richiede, di regola, il consenso informato degli esercenti la responsabilità genitoriale e delle altre persone presenti nelle fotografie e nei video. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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