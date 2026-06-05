Il 6 giugno Peter Phillips figlio della principessa Anna sposa l' infermiera Harriet Sperling Con invitati di prima linea E una caduta di stile

Da amica.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 6 giugno si tiene il matrimonio tra Peter Phillips, figlio della principessa Anna, e Harriet Sperling, infermiera. L’evento vede la partecipazione di numerosi invitati di alto profilo. La cerimonia si svolge in un contesto formale e privato, con un pubblico e media presenti. La scelta degli invitati e alcuni dettagli dell’organizzazione hanno suscitato commenti relativi allo stile e alla sobrietà dell’evento.

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Il 6 giugno si celebrano le nozze tanto attese tra il figlio della principessa Anna e l’infermiera che frequenta da soli due anni. Un amore che ha bruciato le tappe. E che, nella meraviglia dei sentimenti, vanta anche uno scivolone. Ecco la lista degli invitati e tutto quello che c’è da sapere Mancano poche ore al royal wedding dell’anno: il 6 giugno Peter Phillips, figlio primogenito della principessa Anna e del suo primo marito Mark, si sposerà con Harriet Sperling. I due convoleranno a nozze nella chiesa di All Saints di Kemble, nelle Cotswolds, alla presenza di circa 150 invitati. Molti dei quali, altisonanti: si vocifera che non mancheranno alla cerimonia re Carlo e la regina Camilla, il principe William e Kate Middleton e, ovviamente, i genitori dello sposo e la sorella Zara Tindall con la sua famiglia. 🔗 Leggi su Amica.it

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Peter Phillips, son of Princess Anne, is set to wed Harriet Sperling on June 6

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