Razzisti da salotto

Da ilgiornale.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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C'è venuto in mente lo scandalo scoppiato quando la Principessa di Kent sfoggiò a un ricevimento un gioiello in stile blackamoor oggi considerato razzista. Fu costretta a scusarsi giurando di non indossarlo mai più Non vedevamo l'ora che fosse stamattina. Perché?? Ma per fiondarci a leggere l'intervista di Natalia Aspesi a Concita De Gregorio sul "Venerdì" di Repubblica anticipata ieri dal sito: "Le due giornaliste sul divanetto per parlare di malattia e terapie, famiglia e lavoro, solitudine e relazioni". E chi se la perderebbe? Ma non per l'argomento della conversazione fra due ladies del giornalismo alle quali ormai interessano più i parquet delle ideologie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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