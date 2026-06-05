Rapina in strada a Torino Madonna di Campagna | tre donne accerchiano un anziano e gli strappano il portafogli ma lui le segue e le fa arrestare

Tre donne hanno rapinato un anziano di 83 anni in via Stradella a Torino, strappandogli il portafogli. Dopo il colpo, le tre si sono allontanate, ma l’83enne le ha seguite e ha chiamato i carabinieri. Le forze dell’ordine sono intervenute e hanno arrestato le tre donne poco dopo.

Tre donne sono state arrestate dai carabinieri del nucleo radiomobile di Torino dopo avere derubato del portafogli un anziano di 83 anni nel pomeriggio di mercoledì 3 giugno 2026 in via Stradella. È stata proprio la vittima, lucidissima, a raccontare quanto gli era accaduto e a descrivere le. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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