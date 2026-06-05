Rapina a disabile alla stazione di Reggio denunciato il complice
Un uomo disabile è stato aggredito il 7 aprile nella zona della stazione storica di Reggio Emilia. Durante l’attacco, sono stati sottratti oggetti di valore. I carabinieri hanno individuato e denunciato un uomo come presunto complice dell’aggressione. Le indagini sono state concluse e il complice è stato formalmente denunciato. La vittima ha riportato lesioni e danni psicologici.
Reggio Emilia, 6 giugno 2026 – Un’aggressione brutale ai danni di una persona “fragile”, avvenuta il 7 aprile scorso nella zona della stazione storica di Reggio Emilia, sta vedendo completare le indagini dei carabinieri. Dopo aver arrestato un 28enne accusato della rapina a un pensionato invalido al 100%, costretto sulla sedia a rotelle, i militari dell’Arma sono risaliti anche al presunto complice, un trentenne a sua volta sottoposto a misura cautelare ordinata dal tribunale reggiano. Il 28enne, di origine egiziana, era stato raggiunto dall’ordinanza di custodia un carcere mentre era già in cella a Parma per altro reato. Ora è stato... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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