rapina a disabile alla stazione di reggio denunciato il complice

Notizia in breve

Un uomo disabile è stato aggredito il 7 aprile nella zona della stazione storica di Reggio Emilia. Durante l’attacco, sono stati sottratti oggetti di valore. I carabinieri hanno individuato e denunciato un uomo come presunto complice dell’aggressione. Le indagini sono state concluse e il complice è stato formalmente denunciato. La vittima ha riportato lesioni e danni psicologici.