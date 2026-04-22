Un ex di Paola Caruso ha recentemente rilasciato dichiarazioni che hanno attirato l’attenzione, commentando la fine di una relazione. Nel frattempo, Prime Video ha annunciato l’arrivo di una nuova stagione di un reality italiano, disponibile sulla piattaforma dal 22 maggio, già registrata e pronta per essere trasmessa. La notizia ha suscitato discussioni tra gli appassionati di programmi televisivi e di gossip.

Prime Video annuncia l’arrivo di The 50 Italia, nuovo reality già registrato e disponibile sulla piattaforma dal 22 maggio. In attesa della messa in onda, il programma è già al centro dell’attenzione per un presunto legame nato durante le registrazioni tra Paola Caruso, nota al pubblico anche per il Grande Fratello Vip, e Giancarlo Danto. Secondo le informazioni emerse, tra i due ci sarebbe stata una frequentazione iniziata nel contesto del reality e proseguita per un periodo anche dopo la fine delle riprese. A riferirlo è stato lo stesso Danto, intervenendo pubblicamente sul rapporto e sulle ragioni dell’interruzione. Il flirt nato durante le registrazioni.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Perché mi ha lasciato”. Fuori dal GF Vip l’ex di Paola Caruso lancia la bomba. È gelo: “Ma davvero?”

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C’era una differenza di status economico, mi ha fatto sentire non all’altezza", avrebbe dichiarato Danto. Pare che tra Paola Caruso e Giancarlo Danto, durante le riprese di The 50 Italia, sia scoppiata una vera e propria intesa. Non si è trattato solo di un bacio r - facebook.com facebook