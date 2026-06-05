Raffaella Fico e Armando Izzo | la svolta che ha sorpreso tutti

Durante un fine settimana sulla Costiera Amalfitana, sono state pubblicate immagini che mostrano una coppia apparentemente molto vicina. Le foto ritraggono due persone insieme, apparendo più uniti rispetto a precedenti occasioni pubbliche. La coppia si trova in un contesto di relax e socializzazione, senza ulteriori dettagli sui rapporti tra i soggetti. La notizia si concentra esclusivamente sulle immagini e sulla presenza condivisa durante il fine settimana.

Le immagini pubblicate da Diva e Donna raccontano un fine settimana speciale sulla Costiera Amalfitana: la coppia appare più unita che mai Raffaella Fico e Armando Izzo sono tornati insieme. A rilanciare la notizia è il settimanale Diva e Donna, che nelle ultime ore ha pubblicato una serie di immagini destinate a mettere fine a dubbi e indiscrezioni: la showgirl e il calciatore sono stati fotografati durante un romantico soggiorno a Positano, tra gesti affettuosi, abbracci e una complicità che racconta molto più di qualsiasi dichiarazione ufficiale. Dopo mesi segnati da una separazione che sembrava definitiva, la coppia appare oggi nuovamente unita, con la voglia evidente di concedersi una seconda possibilità lontano dalle tensioni che avevano accompagnato gli ultimi tempi della loro relazione. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Raffaella Fico: Pasqua, un punto di non ritorno per lei e Armando Izzo

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