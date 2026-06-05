Siamo alla terza puntata di Political Brand, la rubrica che trasforma l'osservazione e il confronto in un esercizio di ricerca del punto di realtà. Perché è proprio dal confronto critico che nasce l'anticorpo contro le strumentalizzazioni. Questo lavoro è cominciato una settimana prima delle elezioni amministrative. Le abbiamo attraversate. E oggi ci troviamo di fronte alla prima tornata di sondaggi pubblicata dopo che gli istituti di ricerca hanno dovuto fare i conti con il voto di pietra: sei milioni di elettori, dati reali. Certo, le amministrative non sono le politiche e non ha senso mescolarle. Ma le indicazioni di tendenza le offrono, eccome. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Quelle strane oscillazioni sui sondaggi di Vannacci: i dati e l'analisi

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