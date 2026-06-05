Nella rassegna ’Musiche possibili’ del conservatorio ’Puccini’ della Spezia, si tiene un evento dedicato alla colonna sonora del film di Lang, ’Metropolis’. La giornata si concentra sulla musica legata alla pellicola, con un approfondimento sulla colonna sonora del film muto. La direzione artistica è affidata alla professoressa Francesca Costa. L’iniziativa si inserisce nel ciclo di incontri che uniscono musica e cinema.

Musica e cinema: torna, nell’ambito della rassegna ’Musiche possibili’ promossa dal conservatorio ’Puccini’ della Spezia, con la direzione artistica della professoressa Francesca Costa, l’inossidabile binomio. Questa sera alle 21, nella cornice del cinema Il Nuovo in via Colombo 99 alla Spezia, è in programma l’originale evento ’Metropolis today’, sonorizzazione del film culto di Fritz Lang, a cura del dipartimento di Didattica della musica con la collaborazione della classe di Musica elettronica e composizione. In ’Metropolis today’ la musica non svolge il ruolo tradizionale di accompagnamento ma dialoga, piuttosto, con il film, ne evidenzia tensioni e contrasti, apre prospettive inattese e costruisce un ambiente percettivo in cui immagini e suono si influenzano reciprocamente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quelle ’musiche possibili’: il Metropolis day dà voce alla pellicola di Lang

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