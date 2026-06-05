quel grignolino della concordia come ho fatto pace con il gran giuan

Ogni venerdì, il quotidiano e i canali social pubblicano un nuovo episodio del podcast condotto dal direttore editoriale, in cui vengono raccontate figure che hanno segnato la storia recente del Paese. L'iniziativa si concentra su narrazioni dirette di personaggi, senza analisi o commenti, offrendo uno sguardo diretto sui protagonisti. La serie si inserisce nelle pubblicazioni quotidiane e online, proponendo un approfondimento sui personaggi attraverso le voci di chi li ha conosciuti o studiati.

I personaggi che hanno segnato la storia recente del nostro Paese raccontati da Vittorio Feltri. Ogni venerdì sul quotidiano cartaceo, sul sito de il Giornale e sui nostri canali social il nuovo podcast del direttore editoriale. Questa voltatocca a Gianni Brera, il grande giornalista sportivo che ha firmato anche su questo quotidiano. Ho avuto a che fare con Gianni Brera quattro anni prima di conoscerlo di persona. Eravamo partiti male, duellammo a lungo per iscritto tirando di fioretto, poi di spada e di clava, avendo entrambi un carattere poco incline a cedere su quel che si crede e si scrive. Nel 1988 venni inviato dal Corriere della Sera a Seul, in Corea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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