quattro immobili per il sociale rigenerazione in due quartieri

Quattro immobili sono stati recuperati e consegnati alla collettività per essere utilizzati come spazi di incontro e partecipazione. La rigenerazione riguarda due quartieri della città, con l’obiettivo di favorire attività sociali e aggregative. I lavori di ristrutturazione sono stati completati e gli edifici sono pronti per essere utilizzati. L’intervento si inserisce in un progetto di riqualificazione urbana volto a valorizzare aree degradate.

Quattro immobili recuperati e restituiti alla collettività per diventare luoghi di incontro, partecipazione e crescita sociale. Con la conclusione del progetto ARCA Servizi, incontri e voci, promosso da ARCA Nord Salento e finanziato dal Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza attraverso il Programma Operativo Complementare Legalità 2014-2020, i quartieri Sant’Elia e Paradiso aggiungono un nuovo tassello al percorso di rigenerazione urbana e sociale avviato negli ultimi anni. L’iniziativa ha consentito il recupero di quattro immobili commerciali: due in piazza Tiepolo e due in via Egnazia. Spazi che per anni erano rimasti inutilizzati e che oggi tornano a vivere grazie ad attività culturali, sociali, formative e ambientali. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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Osteria Social Club: rigenerazione urbana e inclusione sociale a Firenze

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