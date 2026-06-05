L'INPS ha confermato che l'Assegno Unico Universale sarà pagato anche a giugno 2026. Le date di accredito sono state pubblicate nel calendario ufficiale dell'ente. Il pagamento avverrà secondo le scadenze stabilite, senza variazioni rispetto agli altri mesi. Le modalità di accredito restano invariate e si riferiscono alle date indicate nel calendario dell'INPS per il mese di giugno 2026.

Quando pagano l'Assegno unico a giugno 2026? Ecco le date dell'accredito nel calendario dell'Inps. L' Assegno Unico Universale viene pagato anche a giugno 2026 secondo il calendario fissato dall'INPS. Per i nuclei familiari che già percepiscono la prestazione e non hanno subito variazioni, l'accredito è previsto nelle giornate di giovedì 18 e venerdì 19 giugno 2026. Calendario dei pagamenti di giugno 2026 Per le prestazioni già in corso di godimento e senza modifiche nella situazione del nucleo familiare, dell'ISEE o delle coordinate di pagamento, l'Assegno Unico sarà accreditato il giovedì 18 e venerdì 19 giugno 2026. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Calendario Pagamento Assegno unico Giugno 2026: Ecco le date Inps

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