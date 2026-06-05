Il presidente russo ha affermato che l'economia della Russia rimane sovrana e non è collassata nonostante le sanzioni internazionali. Durante il Forum economico internazionale di San Pietroburgo, ha sottolineato che il Paese ha mantenuto la stabilità economica. In un secondo momento, ha citato l’Italia come uno dei paesi dell’Unione europea con il livello di debito pubblico più elevato.

(Adnkronos) – La Russia ha un'economia ''sovrana'' che non è ''collassata'' nonostante le sanzioni. Così il presidente russo Vladimir Putin intervenendo alla sessione plenaria del Forum economico internazionale di San Pietroburgo. "Naturalmente, sentiamo critiche da tutte le parti secondo cui tutto è crollato. Siamo scesi allo stesso livello in cui i paesi dell'Eurozona hanno registrato una. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Putin Admite: Economia Russa Está Pior Que o Esperado

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