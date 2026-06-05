Pta Mesagne dopo il restyling inaugurato il nuovo Centro unico di prenotazione
Oggi a Mesagne è stato inaugurato il nuovo Centro unico di prenotazione presso il Pta in via Panareo. L'apertura è avvenuta questa mattina, con un evento di presentazione del rinnovato spazio dedicato alla gestione delle prenotazioni sanitarie. La struttura, recentemente ristrutturata, ora ospita i servizi di prenotazione in un ambiente rinnovato e più funzionale.
MESAGNE - Inaugurato nella mattinata di oggi, venerdì 5 giugno, a Mesagne il nuovo Cup, nel Pta in via Panareo. Sono intervenuti alla cerimonia il presidente del Consiglio regionale Toni Matarrelli, il sindaco di Mesagne Francesco Rogoli, il direttore generale della Asl Maurizio De Nuccio, il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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