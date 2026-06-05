Pta Mesagne dopo il restyling inaugurato il nuovo Centro unico di prenotazione

Notizia in breve

Oggi a Mesagne è stato inaugurato il nuovo Centro unico di prenotazione presso il Pta in via Panareo. L'apertura è avvenuta questa mattina, con un evento di presentazione del rinnovato spazio dedicato alla gestione delle prenotazioni sanitarie. La struttura, recentemente ristrutturata, ora ospita i servizi di prenotazione in un ambiente rinnovato e più funzionale.