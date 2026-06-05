Psicologia del trauma | perché le vittime diventano aguzzini

Le vittime di traumi spesso sviluppano comportamenti aggressivi come risultato di esperienze dolorose passate. La psicologia spiega che il dolore accumulato può trasformarsi in impulsi impulsivi o ostili. Inoltre, alcune persone adottano l’identificazione con l’aggressore come strategia di difesa, per contrastare sentimenti di impotenza e vulnerabilità. Questi meccanismi sono studiati nel campo della psicologia del trauma e spiegano come le vittime possano, in alcuni casi, assumere ruoli opposti rispetto a quelli di partenza.

Come può il dolore passato trasformarsi in un impulso aggressivo?. Perché l'identificazione con l'aggressore diventa una difesa contro l'impotenza?. Quali meccanismi spingono intere nazioni a replicare i traumi storici?. Come si interrompe il ciclo della coazione a ripetere nella società?.? In Breve Identificazione con l'aggressore per superare l'impotenza descritta da Freud. Esempio clinico di uomo violento con figli dopo traumi infantili. Ruolo dei Kapò nei campi di concentramento nazisti come esempio di potere distorto. Necessità di elaborare ferite storiche per evitare nuovi cicli di oppressione territoriale. La coazione a ripetere e il ciclo della violenza tra vittime e carnefici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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