Le iscrizioni per lo Shelley Project 2026 sono state aperte. Il progetto invita a partecipare a un'iniziativa dedicata alla scrittura di storie fantastici, ispirate alla figura di Mary Shelley, autrice di Frankenstein. L’obiettivo è coinvolgere autori e appassionati nella creazione di nuovi racconti che si ispirino ai temi e all’universo della scrittrice. La partecipazione è aperta a chi desidera contribuire con opere originali e creative nel genere fantastico.

Creatività, mondi fantastici e, sullo sfondo, una delle scrittrici il cui capolavoro è ancora oggi un testo cult: Mary Shelley, autrice di Frankenstein. Non poteva non ispirarsi alla saggista britannica il fantastic writing contest che taglia il traguardo della sua terza edizione: sono infatti ufficialmente aperte le iscrizioni allo Shelley Project 2026. Un format unico nel suo genere: portare scrittrici e scrittori a creare nuovi racconti fantastici direttamente nei luoghi in cui Mary Shelley visse, scrisse e sognò durante il suo Grand Tour italiano. Il progetto si ispira alla leggendaria sfida letteraria del 1816 a Villa Diodati, quando Byron, Polidori, Percy Shelley, Mary Godwin e Claire Clairmont si cimentarono nella creazione di racconti fantastici, sfida da cui nacquero ’Il Vampiro’ e ’Frankenstein’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pronti a creare nuovi racconti fantastici? Aperte le iscrizioni per lo Shelley Project 2026

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The Light Gate - A Paranormal/UFO Discussion with Michelle Desrochers

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