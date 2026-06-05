Pronostico Belgio-Tunisia | Garcia tiene tutti sul pezzo

L’amichevole tra Belgio e Tunisia si svolge sabato alle 15:00. La partita si gioca in un orario pomeridiano, con pubblico presente allo stadio e in diretta streaming. Le squadre si preparano con le formazioni ancora da ufficializzare, mentre i tecnici valutano gli ultimi dettagli. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e online, senza ulteriori dettagli su eventuali assenze o novità di formazione.

Belgio-Tunisia è un’amichevole e si gioca sabato alle 15:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. La celebre generazione d’oro del Belgio avrà pure perso diversi “treni” ma non si è esaurita ancora del tutto. E i Diavoli Rossi hanno tutte le carte in regola per arrivare più lontano possibile nel Mondiale nordamericano: Rudi Garcia davanti può contare su gente come Lukaku, De Bruyne, Doku, Saelemaekers, De Ketelaere, insomma un mix di esperienza e qualità che poche selezioni vantano in questo momento storico. Il Belgio, considerando sia amichevoli che match ufficiali, è imbattuto da ben 12 partite. E martedì scorso è arrivato uno squillo niente male: successo per 2-0 contro la Croazia di Modric a Fiume, firmato Tielemans e Lukaku. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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