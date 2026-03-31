Pronostico Canada-Tunisia | un gol per parte accontenta quasi tutti

Nella partita amichevole tra Canada e Tunisia, si prevede un confronto tra due squadre con periodi di forma differenti. Le statistiche recenti indicano che entrambe hanno segnato in diverse occasioni nelle ultime uscite internazionali. La sfida si svolge con il Canada che ospita la Tunisia, attirando l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori per il suo carattere di test tra nazionali.

Canada-Tunisia, i numeri e i rispettivi periodi di forma parlano chiaro: non si torna più indietro Tra le tante amichevoli internazionali in programma, quella che vedrà il Canada ospitare la Tunisia calamita non pochi temi alla vigilia. A cominciare dalla doppietta messa a segno da Jonathan David contro l’ Islanda: l’attaccante canadese, protagonista di una stagione a dir poco negativa con la maglia della Juventus, in Nazionale non ha di certo perso il feeling con il gol. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Dotati di buone individualità dalla cintola in su, i co-organizzatori della Coppa del Mondo sono imbattuti da ben cinque partite: risalente allo scorso giugno, l’ultimo KO contro l’ Australia è stato ampiamente superato da una squadra caratterizzata da un buon affiatamento. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Canada-Tunisia: un gol per parte accontenta (quasi) tutti Articoli correlati Convocati Canada: la decisione di Marsch su David in vista delle amichevoli con Islanda e TunisiaThuram in letargo, addio all’Inter in estate? Ausilio ha registrato l’interesse di questi club. Leggi anche: Dolce o salato? La colazione a Pescara accontenta tutti Aggiornamenti e contenuti dedicati su Pronostico Canada Tunisia un gol per... Discussioni sull' argomento Pronostico Canada - Tunisia - Partite Amichevoli; Pronostico Canada - Tunisia - Quote & Statistiche - 31 marzo 2026, Partite Amichevoli, Internazionale; Canada - Tunisia Pronostico e confronto quote 31.03.2026; Pronostico Canada - Islanda - Partite Amichevoli.