Pronostico antepost Gruppo D Mondiali 2026 | l’ex aeroplanino può volare con la sua Turchia
Nel Gruppo D dei Mondiali 2026, gli Stati Uniti sono co-organizzatori insieme a Canada e Messico. Da settembre 2024, la squadra americana è guidata da Mauricio Pochettino, anche se finora non ha ottenuto risultati significativi. La Turchia, considerata una possibile sorpresa, ha un ex calciatore che potrebbe portarla a competere per una qualificazione più avanzata. La fase di qualificazione è ancora in corso, e le squadre continuano a prepararsi per le prossime sfide.
Il Gruppo D è quello degli Stati Uniti, co-padroni di casa con Canada e Messico. Dal settembre 2024 sulla panchina USA c’è Mauricio Pochettino ma per il momento non si è visto molto. La squadra non ha preso parte alle qualificazioni e nelle competizioni continentali che contano, come la CONCACAF Gold Cup, non ha fatto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Segui gli aggiornamenti su Mondiali.
PRONOSTICO I GIRONI DEI MONDIALI 2026
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Pronostico antepost Gruppo C Mondiali 2026: il Brasile ci prova con un “Papa straniero”
Leggi anche: Pronostico antepost Gruppo A Mondiali 2026: Messico favorito
Argomenti più discussi: Pronostici Serie C 2025 2026: guida, quote news giornata 37; Mondiali di calcio 2026: pronostici, favoriti e scommesse; Pronostici Antepost Mondiali 2026: Ecco 3 Chicche!; Turchia-Macedonia del Nord (Amichevole di preparazione, 01-06-2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici.
Pronostico antepost Gruppo C Mondiali 2026: il Brasile ci prova con un Papa straniero ift.tt/uTtpZoH #scommesse #pronostici x.com
Pronostici Serie A della settimanaTutti i pronostici Serie A di questa settimana, con analisi, statistiche, probabili formazioni e la comparazione quote delle partite e pronostici antepost. gazzetta.it