Pronostico antepost Gruppo D Mondiali 2026 | l’ex aeroplanino può volare con la sua Turchia

Notizia in breve

Nel Gruppo D dei Mondiali 2026, gli Stati Uniti sono co-organizzatori insieme a Canada e Messico. Da settembre 2024, la squadra americana è guidata da Mauricio Pochettino, anche se finora non ha ottenuto risultati significativi. La Turchia, considerata una possibile sorpresa, ha un ex calciatore che potrebbe portarla a competere per una qualificazione più avanzata. La fase di qualificazione è ancora in corso, e le squadre continuano a prepararsi per le prossime sfide.