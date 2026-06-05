Elia Gregorini, studente dell’ultimo anno del liceo classico, ha vinto il Certamen Ciceronianum e ricevuto una pergamena dal sindaco con il messaggio “Siamo tutti orgogliosi di te”. La vittoria è avvenuta lo scorso 10 maggio, quando è stato riconosciuto come campione del mondo di latino. La premiazione è avvenuta meno di un mese dopo l’evento, che ha coinvolto il giovane nella sua città natale.

È passato poco meno di un mese da quando, lo scorso 10 maggio, Elia Gregorini, studente sarzanese all’ultimo anno del liceo classico Parentucelli Arzelà, è stato consacrato campione del mondo di latino. La sua tradizione e il suo commento della versione di Cicerone gli sono valsi il primo premio nella competizione che ogni anno richiama ad Arpino, nel Frusinate, giovani liceali provenienti da numerosi Paesi, in una prova che richiede preparazione, sensibilità linguistica, capacità critica e profonda conoscenza del pensiero antico. Un traguardo gradito e inaspettato, almeno per il vincitore, che ha riempito di orgoglio non soltanto l’intero istituto scolastico superiore che Elia tutt’ora frequenta, ma un’intera città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Primo nel Certamen Ciceronianum. Pergamena del sindaco per Elia: "Siamo tutti orgogliosi di te"

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